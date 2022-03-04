Зеленский об обстреле оккупантами Запорожской АЭС: Это может стать концом Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками Запорожской АЭС может стать "концом Европы" и призвал европейских лидеров не допустить этого — оккупантов нужно немедленно остановить. Об этом президент сказал в эфире телеканала Рада.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Европа сейчас должна проснуться, горит самая большая станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оснащенные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Обращаюсь ко всем украинцам и всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово Чернобыль... Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше. Европейцы, проснитесь, говорите своим политикам. Российские войска обстреливают атомную станцию в Украине, там шесть энергоблоков. В Чернобыле взорвался один энергоблок", – сказал Зеленский.

Президент говорил уже с главой Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Шольцом, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом США Джо Байденом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы всех предупреждаем. Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества. Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пепелом. Сейчас это не угроза, это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда он не случится. Никто это не просчитает до конца", – сказал президент.

Он отметил, что украинцы поддерживали атомную станцию в безопасности, "чтобы никто не мог эту станцию захватить, заминировать и потом шантажировать ядерной катастрофой весь мир".

"Нужно остановить российских военных немедленно. Кричите своим политикам! Украина — это 15 атомных блоков. Если будет взрыв — это конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы! Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции!" – сказал Зеленский.

Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС. О пожаре уже написали все мировые СМИ.

ГСЧС сообщает, что противопожарное состояние Запорожской АЭС в норме. Пожарных сначала пропустили настанцию, но впоследствии заблокировали их работу.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.