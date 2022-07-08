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Зеленский об обвинениях россиян "в нацизме": Эта болезнь не лечится, это смехотворно

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08.07.2022, 10:14
Зеленский об обвинениях россиян
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Обвинения россиян в "нацизме" в адрес Украины – смехотворны, эта болезнь не лечится. Об этом в интервью CNN заявил президент Владимир Зеленский.

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Его попросили рассказать, обижает ли его как человека с еврейскими корнями российские обвинения Украины в "нацизме". Зеленский ответил, что когда слышит заявления российских чиновников, то у него возникают два чувства – злость за несправедливые обвинения Украины или смех.

"Это смешит меня. Это не вызывает во мне никаких эмоций. Это просто смехотворно. Это как шутка или карикатура", – сказал он.

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Президент объяснил, что в Украине живут разные люди, в жилах которых течет разная кровь и которые разговаривают на разных языках, в том числе – иногда на русском лучше, чем сами россияне.

Он также напомнил, что многие украинские семьи пережили Холокост во время второй мировой войны.

"Все эти заявления – слова больных людей. Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них, – это болезнь, которая не лечится. Они сами захотели быть больными. Поэтому, когда они это заявляют, я вижу неадекватных людей. И воспринимать это серьезно долгое время мне сложно, поэтому в какой-то момент я воспринимаю это как смехотворную вещь", – добавил Зеленский.  

  • Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину.
  • При этом черты фашистского режима имеет сам режим российского диктатора Владимира Путина. Например, для него характерны "культ личности" (вождизм), опора государства на силовые органы, милитаризм в обществе, возвышение пропагандой российской нации над другими народами бывших советских республик, распространение идей о якобы былом "величии империи".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский пропаганда нацизм ипсо
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