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Зеленский ввел Авакова и других в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Зеленский ввел Авакова и других в состав Нацсовета по антикоррупционной политике - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
01.06.2020, 15:05

В Нацсовет по антикоррупционной политике вошли глава МВД Арсен Аваков, руководитель ОП Андрей Ермак, генпрокурор Ирина Венедиктова и другие

Президент Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Указ №207 опубликован на сайте президента.

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Главой совета Зеленский назначил себя, своим заместителем - руководителя ОП Андрея Ермака.

Также в состав совета вошли:

- глава МВД Арсен Аваков;

- руководитель СБУ Иван Баканов;

- генпрокурор Ирина Венедиктова;

- секретарь СНБО Алексей Данилов;

- руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко;

- министр финансов Сергей Марченко;

- руководитель НАЗК Александр Новиков;

- спикер Рады Дмитрий Разумков;

- директор НАБУ Артем Сытник;

- руководитель САП Назар Холодницкий и другие.

В указе отмечено, что в работе совета могут принимать участие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн (Мировой банк), Гарт Уиллис (USAID), Назар Гром (Программа развития ООН), Андрей Кухарук (ОЭСР), Эка Ткелашвили (Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине), Лоуренс Хелд (проект "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине"), Стефани Холмс (посольство США в Украине).

Из состава совета был выведен глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин. Шабунин отреагировал в Facebook: "Хорошо, что исключил меня, я бы с Аваковым за один стол не сел".

  • Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики был создан 14 октября 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко.
  • Совет является консультативно-совещательным органом при президенте, который готовит предложения по антикоррупционной стратегии.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский виталий шабунин совет по антикоррупционной политике
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