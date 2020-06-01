Зеленский ввел Авакова и других в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Указ №207 опубликован на сайте президента.
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Главой совета Зеленский назначил себя, своим заместителем - руководителя ОП Андрея Ермака.
Также в состав совета вошли:
- глава МВД Арсен Аваков;
- руководитель СБУ Иван Баканов;
- генпрокурор Ирина Венедиктова;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко;
- министр финансов Сергей Марченко;
- руководитель НАЗК Александр Новиков;
- спикер Рады Дмитрий Разумков;
- директор НАБУ Артем Сытник;
- руководитель САП Назар Холодницкий и другие.
В указе отмечено, что в работе совета могут принимать участие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн (Мировой банк), Гарт Уиллис (USAID), Назар Гром (Программа развития ООН), Андрей Кухарук (ОЭСР), Эка Ткелашвили (Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине), Лоуренс Хелд (проект "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине"), Стефани Холмс (посольство США в Украине).
Из состава совета был выведен глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин. Шабунин отреагировал в Facebook: "Хорошо, что исключил меня, я бы с Аваковым за один стол не сел".