Зеленский обновил состав СНБО - туда вошли Черкасский и Бухарев

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. Указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Глава государства ввел в персональный состав СНБО - главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Опубликованный указ также утверждает в составе СНБО - главу Офиса президента Андрея Богдана, заместителей главы Офиса президента Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский назначил главу Национального координационного центра кибербезопасности - рабочего органа СНБО.