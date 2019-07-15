Зеленский обновил состав СНБО - туда вошли Черкасский и Бухарев

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. Указ был опубликован на сайте Офиса президента.
Глава государства ввел в персональный состав СНБО - главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Опубликованный указ также утверждает в составе СНБО - главу Офиса президента Андрея Богдана, заместителей главы Офиса президента Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Зеленский назначил главу Национального координационного центра кибербезопасности - рабочего органа СНБО.