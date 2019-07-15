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15.07.2019, 13:30

Зеленский обновил состав СНБО - туда вошли Черкасский и Бухарев

Зеленский обновил состав СНБО - туда вошли Черкасский и Бухарев - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

В Совет национальной безопасности и обороны вошли глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и глава финансового мониторинга Игорь Черкасский

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. Указ был опубликован на сайте Офиса президента. 

Глава государства ввел в персональный состав СНБО - главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. 

Опубликованный указ также утверждает в составе СНБО - главу Офиса президента Андрея Богдана, заместителей главы Офиса президента Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.  

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский назначил главу Национального координационного центра кибербезопасности - рабочего органа СНБО.

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Теги: Владимир Зеленский, снбо, владислав бухарев, рябошапка руслан, андрей богдан, вадим пристайко
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