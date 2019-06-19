Зеленский назначил главу Наццентра кибербезопасности

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"На замену статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Национальный координационный центр кибербезопасности - рабочий орган СНБО. Центр должен обеспечивать координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны при реализации стратегии кибербезопасности, повысить эффективность системы государственного управления в формирования и реализации государственной политики в сфере кибербезопасности. Руководителем Центра по должности является Секретарь СНБО.

Сегодня Зеленский назначил четырех представителей Украины в Трехстороннюю контактную группу в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе - в рабочие подгруппы по социально-экономическим, гуманитарным, политическим вопросам и по вопросам безопасности.