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Зеленский обратился к Путину: "Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься?"

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 20:47
Зеленский обратился к Путину:
Президент Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину: Украина никому не угрожает, "сядь со мной за стол переговоров". Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями мировых СМИ.

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Зеленский не понимает, каких гарантий агрессор хочет получить от Украины: "Гарантий чего? Мы не нападаем на Россию и не собираемся на нее нападать. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?"

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцом. Я же сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь, я нормальный мужик", – сказал он.

Президент напомнил, что Украина никому не угрожает: "Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли".

  • Сегодня переговоры с Россией не принесли желаемого для Украины результата. Однако стороны достигли понимания об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, доставки медикаментов и продуктов в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня в районах эвакуации.

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Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский переговоры с россией война с россией
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