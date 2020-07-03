Зеленский обсудил кандидатов на замену Смолию, Арахамия назвал условие для них

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

Вчера вечером, 2 июля, президент Владимир Зеленский обсудил состояние финансового сектора, кандидатов на замену подавшему в отставку главе НБУ Якову Смолию и влияние этого решения на банковский рынок. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Зеленский поговорил с замами главы НБУ, руководителями государственных и частных банков, банковских организаций и учреждений, причем вместе с ним во встречах участвовали премьер Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак с замом Юлией Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, а также глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Президент, пишет его пресс-служба, "снова подчеркнул преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности".

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Кого именно обсуждали на должность главы НБУ, не сказано. Также в Офисе президента не комментировали конкретно скандальное заявление Смолия о политическом давлении на Нацбанк.

По словам главы фракции Слуги народа Давида Арахамии в эфире канала 1+1, вероятно, 3 июля Рада соберется на внеочередное заседание ради голосования за отставку Смолия. Он говорит, что в СН есть консенсус насчет того, что кандидат "должен конкретно рассказать нам, как будут запущены программы кредитования экономики".

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