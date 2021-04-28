Главы христианских церквей – Зеленскому: На Пасху будут соблюдаться меры против COVID-19
Президент Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, главой УПЦ МП Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком по поводу празднования Пасхи в условиях карантина. Об этом сообщает офис президента.
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Глава государства отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируется.
"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", – отметил Зеленский.
Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Священники стараются сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн; чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.
Президент попросил лидеров церквей рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.
Священнослужители сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций согласовал общую позицию по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.
Главы церквей поблагодарили государство за включение священнослужителей вместе с социальными работниками ко вторую волну вакцинации.
Президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по "пасхальному перемирию", в котором призвал всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие.
- 23 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на Пасху дополнительные ограничения вводить не планируют, но подчеркнул, что расслабляться рано, поскольку для болезни "не существует выходных дней или праздников".
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