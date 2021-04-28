Главы христианских церквей – Зеленскому: На Пасху будут соблюдаться меры против COVID-19

Президент Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, главой УПЦ МП Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком по поводу празднования Пасхи в условиях карантина. Об этом сообщает офис президента.

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Глава государства отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируется.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", – отметил Зеленский.

Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Священники стараются сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн; чтобы люди сохраняли дистанцию ​​и надевали защитные маски.

Президент попросил лидеров церквей рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.

Священнослужители сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций согласовал общую позицию по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Главы церквей поблагодарили государство за включение священнослужителей вместе с социальными работниками ко вторую волну вакцинации.

Президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по "пасхальному перемирию", в котором призвал всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие.

23 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на Пасху дополнительные ограничения вводить не планируют, но подчеркнул, что расслабляться рано, поскольку для болезни "не существует выходных дней или праздников".

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Наталия Медведева

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