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Главы христианских церквей – Зеленскому: На Пасху будут соблюдаться меры против COVID-19

28.04.2021, 16:39
Главы христианских церквей – Зеленскому: На Пасху будут соблюдаться меры против COVID-19 - Фото
Президент Владимир Зеленский, предстоятель УПЦ МП Онуфрий (в центре), предстоятель ПЦУ Епифаний и глава УГКЦ Святослав Шевчук (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, главой УПЦ МП Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком по поводу празднования Пасхи в условиях карантина. Об этом сообщает офис президента.

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Глава государства отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируется.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", – отметил Зеленский.

Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Священники стараются сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн; чтобы люди сохраняли дистанцию ​​и надевали защитные маски.

Президент попросил лидеров церквей рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.

Священнослужители сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций согласовал общую позицию по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Главы церквей поблагодарили государство за включение священнослужителей вместе с социальными работниками ко вторую волну вакцинации.

Президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по "пасхальному перемирию", в котором призвал всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие.

  • 23 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на Пасху дополнительные ограничения вводить не планируют, но подчеркнул, что расслабляться рано, поскольку для болезни "не существует выходных дней или праздников". 

Читайте также: Как на Пасху будут святить куличи: условия МОЗ и планы церквей

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский упц мп онуфрий угкц епифаний пцу пасха Святослав Шевчук коронавирус
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