Зеленский объяснил причину внезапного визита именно в Финляндию

Президент Владимир Зеленский сказал, что в Хельсинки примет участие во встрече с представителями северо-европейских стран, "чтобы у нас была возможность иметь успех" в контрнаступлении. Об этом он сказал на совместном с президентом Финляндии Саули Ниинисте брифинге.

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На вопрос, почему в это время он приехал именно в Финляндию, Зеленский ответил: "Во-первых, мы партнеры. Во-вторых, у нас сегодня будет мощный саммит nordic coutries. И он очень важен. Это усиление безопасности в регионе, безопасности на нашей территории и усиление наших возможностей, чтобы защитить себя, усиление нас на поле боя".

По словам Зеленского, Финляндия предоставила Украине уже 15 пакетов военной поддержки, сейчас готовится 16-й.

"15 пакетов — это не количество оружия, а количество сохраненных жизней. И поэтому я здесь, чтобы дружеские страны поддержали нас еще мощнее и чтобы у нас была возможность иметь успех в наших абсолютно справедливых контрнаступательных действиях по деоккупации сугубо украинской территории", – заявил президент.

Также он отметил, что во время встречи с Ниинисте речь шла о "сотрудничестве на ниве европейской и евроатлантической интеграции".

3 мая Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Финляндию.

Вадим Ребрина

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