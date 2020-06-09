Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский объяснил шутку об Украине и проститутке

Зеленский объяснил шутку об Украине и проститутке - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.06.2020, 11:11

По словам президента Зеленского, он не сравнивал Украину с проституткой, а шутка была о финансовой несамостоятельности государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что "никогда не называл Украину проституткой" и что ему "стыдно", если кого-либо эта шутка обидела. Об этом он рассказал Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "не надо стесняться ошибок", хотя он "не хотел их делать, кого-то обижать, даже в юморе".

"Я никогда не называл Украину проституткой. Это первое. <Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав", - сказал он.

При этом Зеленский объяснил, что шутка была о несамостоятельности финансовой системы Украины от других финансовых систем. Он считает, что "страна должна быть независимой и никто не имеет права ей управлять".

  • Еще до президентства во время одного из номеров о международных кредитах в шоу "Вечерний Квартал" Зеленский сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны".

Смотрите также: Зеленский хотел заболеть коронавирусом и закрыться на Банковой. Отговорили

 

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский проститутка шутка Вечерний Квартал пороноактриса
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 