Зеленский объяснил шутку об Украине и проститутке

Президент Владимир Зеленский заявил, что "никогда не называл Украину проституткой" и что ему "стыдно", если кого-либо эта шутка обидела. Об этом он рассказал Украинской правде.
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По его словам, "не надо стесняться ошибок", хотя он "не хотел их делать, кого-то обижать, даже в юморе".
"Я никогда не называл Украину проституткой. Это первое. <…> Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав", - сказал он.
При этом Зеленский объяснил, что шутка была о несамостоятельности финансовой системы Украины от других финансовых систем. Он считает, что "страна должна быть независимой и никто не имеет права ей управлять".
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