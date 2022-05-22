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Зеленский объявил о прекращении распрей по поводу истории между Украиной и Польшей – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 23:53
Зеленский объявил о прекращении распрей по поводу истории между Украиной и Польшей – видео - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинско-польские отношения избавились от "любых распрей и старого конфликтного наследия". По его словам, это должно стать новой политикой соседства Украины со всеми дружественными странами.

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"Мы должны решать споры и устранить давление прошлого из наших современных отношений со всеми соседями Украины. Ну, которые нас уважают и не являются оккупантами государства", – сказал Зеленский по итогам визита президента Польши Анджея Дуды в воскресенье.

Зеленский отметил, что подписал указ о введении нового знака отличия "Город-спаситель" – для благодарности тем городам партнерских государств, которые больше всего помогли. Первым ее получил польский город Жешув.

"Другое решение, о котором сказал сегодня, – это подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона о наших гражданах, об украинцах. Как теперь у них? Украинцы и украинки, временно находящиеся в Польше, спасаясь от этой войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент анонсировал введение совместной таможенной границы с Польшей, что должно значительно ускорить прохождение процедур на границе. "Это также и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", – подчеркнул президент.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский польша
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