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Зеленский анонсировал особый статус для поляков в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 13:00
Зеленский анонсировал особый статус для поляков в Украине - Фото
Фото - Facebook Виктории Сюмар

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об особом правовом статусе для поляков в Украине. Об этом сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!" – сообщила Совгиря.

Подробности законопроекта пока неизвестны.

Сейчас президент Польши Анджей Дуда находится в Украине, он выступил с речью перед украинским парламентом. Также на заседании Рады присутствует Зеленский. 

Дуда - первый глава иностранного государства, который выступил с речью в Раде с начала войны.

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Оксана Житнюк
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