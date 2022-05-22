Зеленский анонсировал особый статус для поляков в Украине

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об особом правовом статусе для поляков в Украине. Об этом сообщила представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!" – сообщила Совгиря.

Подробности законопроекта пока неизвестны.

Сейчас президент Польши Анджей Дуда находится в Украине, он выступил с речью перед украинским парламентом. Также на заседании Рады присутствует Зеленский.

Дуда - первый глава иностранного государства, который выступил с речью в Раде с начала войны.

20 мая Дуда заявил, что хочет, чтобы Украина победила в войне с Россией и вернула себе все временно оккупированные территории в пределах международно признанных границ.

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Оксана Житнюк

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