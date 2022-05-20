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Дуда: Очень рассчитываю, что Украина победит и вернет все свои территории

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 12:21
Дуда: Очень рассчитываю, что Украина победит и вернет все свои территории - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы Украина победила в войне с Россией и вернула себе все временно оккупированные территории в пределах международно признанных границ. Об этом он сказал в интервью Polska Times.

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Его попросили спрогнозировать, чем закончится война в Украине и какой будет судьба российского диктатора Владимира Путина.

"Я могу сказать, как бы я хотел, чтобы эта война закончилась. Я хотел бы, чтобы это закончилось тем, что Украина вернула себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ", – ответил президент Польши.

По словам Дуды, такой результат войны – чрезвычайно важен для него, безопасности Польши и будущего.

"Это будет означать, что политически Украина выиграет эту войну. Я очень на это рассчитываю, стараюсь всячески поддерживать, потому что считаю, что это справедливо и так должно быть. Я хотел бы, чтобы Украина смогла перестроиться, помочь ей, чтобы она существовала в своих границах как большая, процветающая страна, наш сосед, друг и союзник", – подытожил он.

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Марк Сировой
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