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В Украину приехал президент Польши

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 03:26
В Украину приехал президент Польши - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину. Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.

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"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве он выступит с речью как первый глава иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

В Украину приехал президент Польши

Читайте также: Дуда: 23 февраля Зеленский сказал мне в Киеве, что РФ атакует в ближайшие несколько часов

Наталия Медведева
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анджей дуда польша
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