В Украину приехал президент Польши
22.05.2022, 03:26
Анджей Дуда (фото - ЕРА)
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину. Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.
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"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве он выступит с речью как первый глава иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.
- 20 мая Дуда заявил, что хочет, чтобы Украина победила в войне с Россией и вернула себе все временно оккупированные территории в пределах международно признанных границ.
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