В Украину приехал президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину. Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве он выступит с речью как первый глава иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

20 мая Дуда заявил, что хочет, чтобы Украина победила в войне с Россией и вернула себе все временно оккупированные территории в пределах международно признанных границ.

Читайте также: Дуда: 23 февраля Зеленский сказал мне в Киеве, что РФ атакует в ближайшие несколько часов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.