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Зеленский: Один из крупнейших производителей оружия BAE Systems откроет мощности в Украине

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30.05.2023, 18:10
Зеленский: Один из крупнейших производителей оружия BAE Systems откроет мощности в Украине - Фото
Фото: ОП

Британская оборонная компания BAE Systems откроет офис в Украине, а затем и производственные мощности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам разговора с представителями компании.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина готова стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems и заинтересована в "более глобальных отношениях, чем сейчас".

Справка. BAE Systems – один из крупнейших производителей оружия в мире. Компания участвует в нескольких крупных военно-оборонных проектах, в частности: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, подлодки типа Astute и авианосцы типа Queen Elizabeth.

Также компания производит семейство боевых машин M2/M3 Bradley, усовершенствованную систему орудий военно-морских сил США (AGS), бронетранспортер M113 (APC), M109 Paladin, Archer, гаубицу M777, Challenger British Army, корабль командования и связи "Пантера" и SA80.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленскийоружиеbae systems
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