Один з найбільших виробників зброї BAE Systems відкриє потужності в Україні – Зеленський

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні, а згодом і виробничі потужності. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з представниками компанії.

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"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції BAE Systems і зацікавлена в "більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз".

Довідка. BAE Systems – один з найбільших виробників зброї у світі. Компанія бере участь у декількох великих військово-оборонних проєктах, зокрема: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, підводні човни типу Astute та авіаносці типу Queen Elizabeth.



Також компанія виробляє сімейство бойових машин M2/M3 Bradley, вдосконалену систему знарядь військово-морських сил США (AGS), бронетранспортер M113 (APC), M109 Paladin, Archer, гаубицю M777, Challenger British Army, корабель командування та зв’язку "Пантера" та SA80.

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