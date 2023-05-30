RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Один з найбільших виробників зброї BAE Systems відкриє потужності в Україні – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 18:10
Один з найбільших виробників зброї BAE Systems відкриє потужності в Україні – Зеленський - Фото
Фото: ОП

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні, а згодом і виробничі потужності. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами розмови з представниками компанії.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції BAE Systems і зацікавлена в "більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз".

Довідка. BAE Systems – один з найбільших виробників зброї у світі. Компанія бере участь у декількох великих військово-оборонних проєктах, зокрема: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, підводні човни типу Astute та авіаносці типу Queen Elizabeth.

Також компанія виробляє сімейство бойових машин M2/M3 Bradley, вдосконалену систему знарядь військово-морських сил США (AGS), бронетранспортер M113 (APC), M109 Paladin, Archer, гаубицю M777, Challenger British Army, корабель командування та зв’язку "Пантера" та SA80.

Читайте також: Розбір | Спалити Кремль. Коли і як Україна почне робити зброю перемоги. Спойлер: є проблема

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийзброяBAE Systems
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 