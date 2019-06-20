Зеленский отменил указ от 1996-го об обязательной школьной форме

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Президент Владимир Зеленский отменил указ от 1996 года об обязательной школьной форме. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ указ №417/96 подписал второй президента Леонид Кучма.

"В поддержку инициативы общественности и предложения Министерства образования Украины постановляю: ввести школьную форму для учеников средних образовательных учреждений", - сказано было в документе.

Указом также поручалось Кабмину определить сроки введения формы, утвердить ее образцы, определить порядок финансирования и вариативности для разных возрастных групп.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский подписал первый закон в качестве президента.