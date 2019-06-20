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20.06.2019, 17:20

Зеленский отменил указ от 1996-го об обязательной школьной форме

Зеленский отменил указ от 1996-го об обязательной школьной форме - Фото
Фото: LIGA.net

Указ предусматривал введение формы для учеников средних образовательных учреждений

Президент Владимир Зеленский отменил указ от 1996 года об обязательной школьной форме. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ указ №417/96 подписал второй президента Леонид Кучма.

"В поддержку инициативы общественности и предложения Министерства образования Украины постановляю: ввести школьную форму для учеников средних образовательных учреждений", - сказано было в документе.

Указом также поручалось Кабмину определить сроки введения формы, утвердить ее образцы, определить порядок финансирования и вариативности для разных возрастных групп.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский подписал первый закон в качестве президента.

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Теги: Школьная форма, Владимир Зеленский
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