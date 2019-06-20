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20.06.2019, 15:57

Зеленский подписал первый закон

Зеленский подписал первый закон - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Закон касается отпуска в случае усыновления ребенка

Владимир Зеленский подписал первый закон в качестве президента Украины. Об этом сообщается в Facebook команды Зеленского.

Этот закон устанавливает правила предоставления отпусков усыновителям детей-сирот. Раньше, как уточняется, отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, теперь 56-дневный отпуск (без учета праздничных и выходных дней) предоставляется в случае усыновления ребенка одним из супружеской пары.

Закон президент подписал 19 июня.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании Офиса президента путем реорганизации Администрации президента и сокращения ее штата. 

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Теги: Владимир Зеленский, закон
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