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Зеленский отверг предложение России о переговорах в Беларуси и предложил свои варианты

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 09:56
Зеленский отверг предложение России о переговорах в Беларуси и предложил свои варианты - Фото
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет окончания войны, но не готова к переговорам в Минске. Он предложил России выбрать Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку. Об этом Зеленский заявил в видеобращении.

По словам Зеленского, Минск часто звучит как возможная площадка для переговоров. "Как площадка, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы. А руководство России", — заявил президенту Украины, обращаясь к беларусам.

Зеленский напомнил, что именно с беларуской территории четыре дня назад пошли крылатые ракет, самолеты, вертолеты и техника. "И Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. А вы спали, братья-беларусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся ", — отметил президент.

По его словам, если с территории Беларуси не было бы агрессии, то можно было говорить о переговорах в Минске.

"Именно поэтому сейчас мы говорим – не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, — сказал Зеленский. -  Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну".

Ранее 27 февраля российские пропагандисткие СМИ распространили заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласно которым российская делегация якобы прибыла в Гомель для переговоров с Украиной.

Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский война владимир путин переговоры
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