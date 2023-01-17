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Зеленский ответил на две петиции против "живодерского" законопроекта: обратился к Шмыгалю

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17.01.2023, 19:48
Зеленский ответил на две петиции против
Иллюстративное фото - Николаевский зоопарк

Президент Владимир Зеленский ответил на две петиции против "живодерского" законопроекта №8150, который поступил в Верховную Раду 24 октября и сейчас обрабатывается в комитете. Глава государства обратился по этому поводу к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением рассмотреть поднятые в петициях вопросы при участии экспертов и общественности.

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30 ноября на сайте президента появилось сразу две петиции против законопроекта – обе набрали более 25 000 подписей. Авторы призвали Зеленского не допустить утверждения законопроекта "о внесении изменений в некоторые законы о совершенствовании требований к пищевым продуктам, кормам, ветеринарной медицине и благополучию животных".

Автор одной из петиций Яна Назаренко заявила, что законопроект позволит истязать фермерских животных до конца их сердцебиения, то есть живых животных будут подвергать пыткам – снимать кожу, коптить, расчленять. Также, по ее словам, законопроект позволит уничтожать бездомных животных.

В ответе на петиции Зеленский сообщил, что, "учитывая статус Украины как кандидата на вступление в ЕС и учитывая потребность в защите природы и противодействии российскому экоциду, являющемуся одним из пунктов Формулы мира Украины", он обратился к Шмыгалю.

Глава государства подчеркнул, что такими вопросами занимается правительство, потому предложил премьеру обработать поднятые в петициях вопросы при участии общественных организаций, экспертной среды, заинтересованных центральных органов исполнительной власти, принять соответствующие меры реагирования и проинформировать авторов петиций о результатах.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский законопроект животные петиция 8150
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