Зеленский ответил на обвинение в уклонении от военной службы

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на упрек президента Петра Порошенко в том, что он уклонялся от военной службы, заявив, что ни от кого не прячется.

"Мы стоим перед внешними вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили пять лет? Как он собирается выполнять функции Верховного главнокомандующего? Хотя ваша команда сказала, вы уже начали курс молодого бойца. Хорошая вещь. Но стоило ее начать четыре года назад, в 14-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев, а Владимир прятался от повесток в военкомат. Фу", - сказал Порошенко.

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Ответ Зеленского: "Что касается того, что я прячусь… Я был очень много раз в АТО. У меня было очень много съемок Вечернего квартала. От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек. Меня не могли найти и дать в руки повестку? Вы опять лжете, Петр Алексеевич".

13 апреля в Минобороны на запрос ряда народных депутатов ответили, что Зеленский годен к прохождению военной службы. Ему четырежды направлялись повестки в военкомат, но Зеленский ни разу не явился.

До сегодняшнего дня Зеленский не комментировал этот вопрос.