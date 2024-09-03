Зеленский ответил на петицию о бронировании 100% спасателей в Украине

Президент подчеркнул, что работа спасателей в нынешних реалиях крайне важна для стабильного функционирования страны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о бронировании 100% личного состава Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что сейчас от мобилизации уже забронировано 90% спасателей.

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Петиция была размещена 2 июня текущего года и набрала 27 194 голосов из необходимых 25 000, поэтому была рассмотрена главой государства. Автор петиции Виктория Обжелянская попросила забронировать от мобилизации весь личный состав ГСЧС, оперативно-спасательной службы и других военнообязанных работников гражданской защиты.

Она подчеркнула, что спасатели "осуществляют важную миссию в тылу", особенно в военное время. Но по состоянию на 18 мая 2024 года с 50% сотрудников ГСЧС сняли бронь.

Владимир Зеленский согласился с автором петиции, что труд спасателей сегодня стал особенно опасным. Но подчеркнул, что любой вопрос "требует взвешенного подхода" и не нужно забывать о нуждах нашей страны в обороне.

Он также напомнил, что на сегодняшний день Кабмином по просьбе Министерства внутренних дел уже изменен подход к бронированию сотрудников ГСЧС – 90% личного состава службы не подлежат мобилизации. Об этом еще 7 июня сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.