Зеленский ответил на петицию о бронировании 100% спасателей в Украине
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о бронировании 100% личного состава Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что сейчас от мобилизации уже забронировано 90% спасателей.
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Петиция была размещена 2 июня текущего года и набрала 27 194 голосов из необходимых 25 000, поэтому была рассмотрена главой государства. Автор петиции Виктория Обжелянская попросила забронировать от мобилизации весь личный состав ГСЧС, оперативно-спасательной службы и других военнообязанных работников гражданской защиты.
Она подчеркнула, что спасатели "осуществляют важную миссию в тылу", особенно в военное время. Но по состоянию на 18 мая 2024 года с 50% сотрудников ГСЧС сняли бронь.
Владимир Зеленский согласился с автором петиции, что труд спасателей сегодня стал особенно опасным. Но подчеркнул, что любой вопрос "требует взвешенного подхода" и не нужно забывать о нуждах нашей страны в обороне.
Он также напомнил, что на сегодняшний день Кабмином по просьбе Министерства внутренних дел уже изменен подход к бронированию сотрудников ГСЧС – 90% личного состава службы не подлежат мобилизации. Об этом еще 7 июня сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
- Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал идею экономического бронирования в Украине. По его словам, сейчас главная цель Украины и украинцев – выжить, а для этого нужны люди.
- По данным Минобороны, по состоянию на середину августа 2024 года в Украине было забронировано 930 000 мужчин. Количество тех, кто может избежать мобилизации, только растет.