Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% рятувальників
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій. Він наголосив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників.
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Петиція була розміщена 2 червня поточного року і набрала 27 194 голосів із необхідних 25 000, тому була розглянута главою держави. Авторка петиції Вікторія Обжелянська закликала забронювати від мобілізації весь особовий склад ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших військовозобов'язаних працівників цивільного захисту.
Вона наголосила, що рятувальники "здійснюють важливу місію в тилу", особливо у воєнний час. Але станом на 18 травня 2024 року з 50% співробітників ДСНС зняли броню.
Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання "вимагає виваженого підходу" і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.
Він також нагадав, що сьогодні Кабміном на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
- Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував ідею економічного бронювання України. За його словами, зараз головна мета України та українців – вижити, а для цього потрібні люди.
- За даними Міноборони, станом на середину серпня 2024 року в Україні було заброньовано 930 000 чоловіків. Кількість тих, хто може уникнути мобілізації, лише зростає.