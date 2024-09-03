Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% рятувальників

Президент наголосив, що робота рятувальників у нинішніх реаліях є вкрай важливою для стабільного функціонування країни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій. Він наголосив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників.

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Петиція була розміщена 2 червня поточного року і набрала 27 194 голосів із необхідних 25 000, тому була розглянута главою держави. Авторка петиції Вікторія Обжелянська закликала забронювати від мобілізації весь особовий склад ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших військовозобов'язаних працівників цивільного захисту.

Вона наголосила, що рятувальники "здійснюють важливу місію в тилу", особливо у воєнний час. Але станом на 18 травня 2024 року з 50% співробітників ДСНС зняли броню.

Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання "вимагає виваженого підходу" і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.

Він також нагадав, що сьогодні Кабміном на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомив голова МВС України Ігор Клименко.