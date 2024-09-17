Зеленский ответил на петицию о противодействии сексуальным домогательствам в ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о необходимости противодействия сексуальным домогательствам в Вооруженных Силах Украины. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос, говорится в ответе главы государства.

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Екатерина Приймак создала петицию 8 марта 2024 года, и за полгода она набрала необходимые для рассмотрения более 25 000 голосов. Автор обратилась к президенту с просьбой внедрить уже разработанный механизм противодействия сексуальным домогательствам и насилию в ВСУ и "прекратить безнаказанность тех, кто совершает насилие в армии".

В петиции говорится, что по состоянию на октябрь 2023 года количество женщин в ВСУ достигло 62 062 человек, однако вопрос сексуального домогательства остается актуальным – причем как для женщин, так и для мужчин.

До начала полномасштабного вторжения Генштаб ВСУ не успел назначить людей на должности подразделения гендерной интеграции в аппарате Главнокомандующего ВСУ, говорится в петиции. Также не была принята Инструкция по предотвращению сексуальных домогательств и гендерной дискриминации в ВСУ, хотя до 24 февраля 2022 года она прошла все согласования.

Зеленский в ответе отметил, что 21 марта 2024 года в Устав внутренней службы ВСУ были внесены изменения. В частности, не допускаются нарушения, связанные с сексуальным домогательством и насилием, а также дискриминацией по признакам пола.

Нормированы особенности внутреннего расследования в подобных случаях. В отличие от других правонарушений, факты притязания, насилия или дискриминации должна рассматривать комиссия из представителей обоих полов и психолога.

Также 22 мая текущего года Украина ратифицировала конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями. В дополнение к уголовной ответственности за притязания была установлена административная ответственность за совершение насилия по признаку пола и сексуальное притязание (новые статьи КУоАП – 173-6, 173-7).

Кроме этого, до 2025 года в Украине действует Национальный план действий по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность".

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", – резюмировал Зеленский.