Зеленський відповів на петицію про протидію сексуальним домаганням у ЗСУ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про необхідність протидії сексуальним домаганням у Збройних Силах України. Він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати це питання, йдеться у відповіді голови держави.

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Катерина Приймак створила петицію 8 березня 2024 року, і за пів року вона набрала необхідні для розгляду понад 25 000 голосів. Авторка звернулася до президента із проханням впровадити вже розроблений механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ та "припинити безкарність тих, хто чинить насильство в армії".

У петиції йдеться, що станом на жовтень 2023 року кількість жінок у ЗСУ сягнула 62 062 осіб, проте питання сексуального домагання залишається актуальним – причому як для жінок, так і для чоловіків.

До початку повномасштабного вторгнення Генштаб ЗСУ не встиг призначити людей на посади підрозділу гендерної інтеграції в апараті Головнокомандувача ЗСУ, йдеться в петиції. Також не була ухвалена Інструкція із запобігання сексуальним домаганням та гендерній дискримінації в ЗСУ, хоча до 24 лютого 2022 року вона пройшла всі погодження.

Зеленський у відповіді зазначив, що 21 березня 2024 року до Статуту внутрішньої служби ЗСУ були внесені зміни. Зокрема, не допускаються порушення, пов'язані з сексуальним домаганням та насильством, а також дискримінацією за ознаками статі.

Унормовані особливості внутрішнього розслідування в подібних випадках. На відміну від інших правопорушень, факти домагання, насильства чи дискримінації повинна розглядати комісія з представників обох статей і психолога.

Також 22 травня поточного року Україна ратифікувала конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. На додаток до кримінальної відповідальності за домагання була встановлена адміністративна відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі та сексуальне домагання (нові статті КУпАП – 173-6, 173-7).

Крім цього, до 2025 року в Україні діє Національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека".

"Ураховуючи вказане, я звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати авторку", – резюмував Зеленський.