Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения

Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию о запрете очного обучения до окончания военного положения, обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения ее автора.

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Зеленский пояснил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Минобразования, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Сейчас организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в сфере безопасности обеспечивают областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями учебных заведений.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – говорится в ответе президента.

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Вадим Ребрина

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