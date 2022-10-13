UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 15:12
Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову - Фото
Александр Невзоров и его жена Лидия (Фото: росСМИ)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления украинского гражданства российскому публицисту Александру Невзорову, которая набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, согласно Конституции Украины, президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении — основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти. 

Он отметил, что гражданство не может получить человек, который совершил преступление против человечества или совершал геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступления (до погашения или снятия судимости, а также который совершил действие на территории другого государства, которое признано в Украине тяжким или особо тяжким преступлением. 

Зеленский заявил, что основания и порядок приобретения гражданства определены законодательством и одинаковы для всех лиц. 

Одновременно президент подчеркнул, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах рассмотрения поднятых в петиции вопросов. 

СПРАВКА. Петиция появилась на сайте президента 8 июня. Инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции задалась вопросом о заслугах Невзорова перед украинским обществом, "кроме того, что он против убийства и изнасилований украинцев". Она призвала не разбрасываться украинским гражданством. "Прожил ли Невзоров в Украине хотя бы пять лет? Нет. Знает ли он и пользуется ли в жизни украинским языком? Нет. Знает ли он историю Украины и ее традиции? Нет. Работал ли он все эти пять лет на процветание и развитие нашей страны, платил налоги? Нет", – сказано в тексте петиции. Также автор петиции напомнила, что в 2012 году Невзоров был внесен в список доверенных лиц российского диктатора Владимира Путина, российский журналист поддерживал чеченские войны и оправдывал убийства литовцев в 1991 году.
  • 3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.
  • 4 июня Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".
  • 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.

Читайте также: "Невзоров полезен Украине, это наше медийное оружие". Интервью Ермака – за минуту

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Невзоров Владимир Зеленский гражданство петиция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 