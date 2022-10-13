Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления украинского гражданства российскому публицисту Александру Невзорову, которая набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

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По его словам, согласно Конституции Украины, президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении — основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.

Он отметил, что гражданство не может получить человек, который совершил преступление против человечества или совершал геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступления (до погашения или снятия судимости, а также который совершил действие на территории другого государства, которое признано в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.

Зеленский заявил, что основания и порядок приобретения гражданства определены законодательством и одинаковы для всех лиц.

Одновременно президент подчеркнул, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах рассмотрения поднятых в петиции вопросов.

СПРАВКА. Петиция появилась на сайте президента 8 июня. Инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции задалась вопросом о заслугах Невзорова перед украинским обществом, "кроме того, что он против убийства и изнасилований украинцев". Она призвала не разбрасываться украинским гражданством. "Прожил ли Невзоров в Украине хотя бы пять лет? Нет. Знает ли он и пользуется ли в жизни украинским языком? Нет. Знает ли он историю Украины и ее традиции? Нет. Работал ли он все эти пять лет на процветание и развитие нашей страны, платил налоги? Нет", – сказано в тексте петиции. Также автор петиции напомнила, что в 2012 году Невзоров был внесен в список доверенных лиц российского диктатора . Петиция появилась на сайте президента 8 июня. Инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции задалась вопросом о заслугах Невзорова перед украинским обществом, "кроме того, что он против убийства и изнасилований украинцев". Она призвала не разбрасываться украинским гражданством. "Прожил ли Невзоров в Украине хотя бы пять лет? Нет. Знает ли он и пользуется ли в жизни украинским языком? Нет. Знает ли он историю Украины и ее традиции? Нет. Работал ли он все эти пять лет на процветание и развитие нашей страны, платил налоги? Нет", – сказано в тексте петиции. Также автор петиции напомнила, что в 2012 году Невзоров был внесен в список доверенных лиц российского диктатора Владимира Путина , российский журналист поддерживал чеченские войны и оправдывал убийства литовцев в 1991 году.

3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.

4 июня Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".

6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.

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Дмитро Гриниченко

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