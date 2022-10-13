Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления украинского гражданства российскому публицисту Александру Невзорову, которая набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.
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По его словам, согласно Конституции Украины, президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении — основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.
Он отметил, что гражданство не может получить человек, который совершил преступление против человечества или совершал геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступления (до погашения или снятия судимости, а также который совершил действие на территории другого государства, которое признано в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.
Зеленский заявил, что основания и порядок приобретения гражданства определены законодательством и одинаковы для всех лиц.
Одновременно президент подчеркнул, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах рассмотрения поднятых в петиции вопросов.
- 3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.
- 4 июня Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".
- 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.
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