Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам заниматься творчеством в Украине

Президент Владимир Зеленский направил петицию о запрете гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине премьер-министру Денису Шмыгалю "с просьбой проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры". Так президент ответил на петицию, которую поддержали более 25 000 человек.

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Зеленский напомнил, что законы Украины ограничивают трансляцию аудиовизуального контента, проведение гастрольных мероприятий и использование музыкального продукта, участниками которых являются граждане государства-агрессора.

Президент также отметил, что международная рабочая группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против России наработала дорожную карту индивидуальных санкций в отношении российских пропагандистов, лидеров мнений и артистов. Часть из них уже находятся под санкциями в Украине и других странах.

"Российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, осуществляющей открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, который закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", – отметил Зеленский.

Он сообщил, что направил петицию Шмыгалю "с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования и о результатах проинформировать автора петиции".

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Вадим Ребрина

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