Зеленский ответил на петицию против регистрации однополых браков

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ветировать еще не принятый закон о гражданских партнерствах, который, как утверждает автор петиции, позволит регистрировать однополые браки. Зеленский отметил, что за законопроект в Верховной Раде еще не голосовали, однако в правительстве идет работа над введением института гражданского партнерства.

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Петиция появилась на сайте президента 13 марта, ее подписали 26 852 человека.

Зеленский напомнил, что летом прошлого года он уже отвечал на петицию об

однополых браках. Тогда он акцентировал внимание на том, что Конституция предусматривает, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена (статья 157 Конституции).



В то же время, Кабмин в рамках выполнения Национальной стратегии в сфере прав человека поручил Министерству юстиции разработать законопроект об обеспечении реализации имущественных и неимущественных прав партнеров, не состоящих в браке, введения института зарегистрированного гражданского партнерства.

Минюст работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства с определением правовых оснований, порядка и последствий его регистрации, а также правового статуса и личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей партнеров.

Зеленский отметил, что в Раде находится на рассмотрении законопроект №9103. В ряде его положений высказаны замечания и предложения от профильных комитетов и уполномоченных органов власти, как к нуждающимся в доработке. Проект пока не включен в повестку дня.

Законопроект о гражданских партнерствах зарегистрировали в Верховной Раде в марте 2023 года. Регистрируемое партнерство является альтернативой для тех пар, которые не могут или не желают вступать в брак. В начале апреля законопроект поддержал комитет молодежи и спорта.

В Минобороны подвергли критике законопроект. В ведомстве говорят, что у них нет данных относительно "тысяч военнослужащих", которые якобы не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами, о чем заявляют ЛГБТ-сообщества.

Петиция за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые 25 000 голосов: Зеленский ответил.

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