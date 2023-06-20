Зеленський відповів на петицію проти реєстрації одностатевих шлюбів

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом ветувати ще не ухвалений закон про цивільні партнерства, який, як стверджує автор петиції, дозволить реєструвати одностатеві шлюби. Зеленський зазначив, що за законопроєкт у Верховній Раді ще не голосували, однак в уряді наразі триває робота над запровадженням інституту цивільного партнерства.

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Петиція з’явилася на сайті президента 13 березня, її підписали 26 852 людини.

Зеленський нагадав, що влітку минулого року він вже відповідав на петицію щодо одностатевих шлюбів. Тоді він акцентував на тому, що Конституція передбачає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція не може бути змінена (стаття 157 Конституції України).



Водночас Кабмін в рамках виконання Національної стратегії у сфері прав людини доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про забезпечення реалізації майнових та немайнових прав партнерів, що не перебувають у шлюбі, запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства.

Мін’юст наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових та майнових прав і обов’язків партнерів.

Зеленський зазначив, що в Раді перебуває на розгляді законопроєкт №9103. До низки його положень висловлені зауваження та пропозиції від профільних комітетів і уповноважених органів влади, як до таких, що потребують доопрацювання. Проєкт поки не включено до порядку денного.

Законопроєкт про цивільні партнерства зареєстрували у Верховній Раді у березні 2023 року. Реєстроване партнерство є альтернативою для тих пар, які не можуть або не бажають укладати шлюб. На початку квітня законопроєкт підтримав комітет молоді та спорту.

У Міноборони розкритикували законопроєкт. У відомстві кажуть, що не мають даних щодо "тисяч військовослужбовців", які нібито не можуть офіційно оформити стосунки з одностатевими партнерами, про що заявляють ЛГБТ-спільноти.

Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 000 голосів: Зеленський відповів.

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