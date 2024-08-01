Зеленский ответил на прошлогоднюю петицию о мэре Филатове, который обматерил активистов

Борис Филатов в прошлом году нецензурно выругался в сторону участников митинга "Деньги для ВСУ" и заявил, что инициатива – элемент российской ИПСО

Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепровского горсовета)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом внести законопроект об ужесточении ответственности, вплоть до уголовной, за публичные высказывания и оскорбления от должностных лиц органов местного самоуправления на период военного положения. Петиция была размещена еще в конце ноября 2023 года из-за соответствующих высказываний мэра Днепра Бориса Филатова.

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Автор петиции Владислава Усенко заявила, что Филатов "систематически и безнаказанно нарушает общие правила нравственного поведения государственных служащих".

В частности, автор акцентировала на высказываниях Филатова насчет участников акции "Деньги для ВСУ", которые поддержали петицию об увеличении финансирования армии из городского бюджета Днепра. Филатов в своем сообщении в Telegram от 11 ноября 2023 года нецензурно выругался в их адрес.

Позже, 20 декабря, Филатов заявил, что депутатский корпус Днепра отказался рассматривать петицию "Деньги на ВСУ", "поскольку тщательный анализ ее подписей наглядно продемонстрировал, что все это фактически является элементом российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в прифронтовом городе".

По его словам, петицию подписали "десятки ботов", и еще около 250 голосов принадлежали россиянам.

Зеленский в ответе на петицию напомнил о законах и приказах о правилах нравственного поведения госслужащих.

Он также подчеркнул, что на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о местном референдуме (он обрабатывается комитетом, но еще с 2021 года. – Ред.). Законопроектом предлагается предусмотреть предметом местного референдума досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского совета/главы.

На рассмотрении парламента, отметил президент, также находится внесенный Кабмином законопроект о госслужбе, положениями которого, среди прочего, предусматривается усовершенствование основ привлечения чиновников к дисциплинарной ответственности (однако в мае 2024-го было заявление об отзыве и по состоянию на сейчас его рассмотрение отложено. – Ред.).

Зеленский подчеркнул, что установление уголовной ответственности за нарушение правил нравственного поведения требует предварительного тщательного исследования, в частности, о степени общественной опасности.

Он также сообщил, что направил обращение председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать ее автора о результатах.