Зеленський відповів на торішню петицію щодо мера Дніпра Філатова, який обматюкав активістів

Борис Філатов минулого року нецензурно вилаявся в бік учасників мітингу "Гроші для ЗСУ" та заявив, що ініціатива – елемент російської ІПСО

Борис Філатов (Фото: пресслужба Дніпровської міськради)

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом внести законопроєкт про посилення відповідальності, аж до кримінальної, за публічні висловлювання та образи від посадових осіб органів місцевого самоврядування на період воєнного стану. Петицію було розміщено ще наприкінці листопада 2023 року через відповідні висловлювання мера Дніпра Бориса Філатова.

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Авторка петиції Владислава Усенко заявила, що Філатов "систематично і безкарно порушує загальні правила етичної поведінки державних службовців".

Зокрема, авторка акцентувала на висловлюваннях Філатова щодо учасників акції "Гроші для ЗСУ", які підтримали петицію про збільшення фінансування армії з міського бюджету Дніпра. Філатов у своєму дописі в Telegram від 11 листопада 2023-го нецензурно вилаявся на їхню адресу.

Пізніше, 20 грудня, Філатов заявив, що депутатський корпус Дніпра відмовився розглядати петицію "Гроші на ЗСУ", "бо ретельний аналіз її підписів наочно продемонстрував, що все це фактично є елементом російської ІПСО, спрямованої на дестабілізацію ситуації в прифронтовому місті".

За його словами, петицію підписали "десятки ботів", і ще близько 250 голосів належали росіянам.

Зеленський у відповіді на петицію нагадав про закони і накази щодо правил етичної поведінки держслужбовців.

Він також наголосив, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про місцевий референдум (він опрацьовується комітетом, але ще з 2021 року. – Ред.). Законопроєктом пропонується передбачити предметом місцевого референдуму дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради/голови.

На розгляді парламенту, зазначив президент, також перебуває внесений Кабміном законопроєкт про держслужбу, положеннями якого, серед іншого, передбачається удосконалення засад притягнення чиновників до дисциплінарної відповідальності (проте у травні 2024-го була заява про відкликання і станом на зараз його розгляд відкладено. – Ред.).

Зеленський наголосив, що встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил етичної поведінки потребує попереднього ретельного дослідження, зокрема щодо ступеня суспільної небезпеки.

Він також повідомив, що надіслав звернення голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати.