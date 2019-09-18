Зеленский ответил на требование отменить госфинансирование партий

В своем ответе на петицию с требованием отменить государственное финансирование политических партий президент Владимир Зеленский заявил, что внес в Раду законопроект, предусматривающий господдержку только для тех партий, которые сумели преодолеть 5% барьер на выборах.
Зеленский отметил, что госфинансирование партий внедрено в Украине согласно рекомендациям авторитетных международных организаций, таких как, например, Венецианская комиссия и ОБСЕ.
Однако петиция с требованием отменить эту практику набрала больше 25 тысяч голосов.
В связи с этим президент заявил о регистрации им законопроекта, который предусматривает господдержку только для тех партий, которые на последних выборах народных депутатов сумели преодолеть 5% барьер.
Кроме того, согласно документу, ежегодный объем финансирования должен быть сокращен "с двух до одной сотой размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании".
Зеленский считает это "оптимальный и приемлемым компромиссом".
По действующему сейчас закону, госфинансирование получают партии, набравшие на выборах более 2%.