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Зеленский перечислил составляющие "формулы для переселенцев"

Зеленский перечислил составляющие "формулы для переселенцев" - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
10.10.2019, 20:44

В первую очередь, сказал президент, нужно обеспечить людей жильем и работой

Президент Владимир Зеленский перечислил составляющие "формулы для переселенцев" из Донбасса. Об этом он рассказал во время пресс-марафона.

По его словам, во-первых, людей, которые переехали из оккупированных территорий Украины, необходимо обеспечить квартирами. Для этого нужно либо построить им новое жилье, либо договориться с застройщиками, чтобы люди получали квартиры в уже готовых домах.

Кроме того, Зеленский сказал, что будут договариваться о жилье в лизинг - для тех, у кого есть работа или бизнес. Тем, у кого нет денег, государство должно предложить бесплатные квартиры.

"Это реально сделать. Это колоссальная сумма, но это реально. Как это сделать? Встречаться со всеми мэрами, со всеми губернаторами, с ключевыми игроками в строительном бизнесе. Сесть и сказать: "Дорогой мэр, на тебе 100 тысяч квартир. А у тебя, дорогой мэр, город меньше - на тебе 10 тысяч", - сказал президент.

Назвать сроки реализации этого плана Зеленский затруднился, поскольку, по его словам, нет общей позиции с облсоветами, а мэры, как он сказал, неуправляемы.

"Если бы прошли местные выборы, я бы за год это сделал", - заявил глава государства.

Во-вторых, по словам президента, необходимо решить проблему трудоустройства временно перемещенных людей.

И наконец, Зеленский сказал, что необходимо остановить войну, иначе будет новая волна переселенцев - и это усилит гуманитарный кризис.

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