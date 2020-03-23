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Зеленский перенес призыв в Вооруженные силы

Зеленский перенес призыв в Вооруженные силы - Фото
Фото: flickr Минобороны
23.03.2020, 20:36

Президент на месяц перенес начало весеннего призыва в армию

Президент Владимир Зеленский перенес на месяц весенний призыв в Вооруженные силы. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Вместо апреля-июня призыв теперь состоится в мае-июле 2020 года.

Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ о призыве.

18 марта в Сухопутных войсках сообщили, что призыв в армию приостановлен на время действия карантина по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Военкоматы и территориальные центры комплектации получили распоряжение Сырского приостановить вызов призывников на призывные участки и областные сборные пункты.

В то же время в военкоматах продолжится работа с военно-учетными документами, также они должны организовать противоэпидемические мероприятия.

Ребрина Вадим
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Владимир Зеленский армия призыв коронавирус
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