UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"人民新春愉快". Зеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

12.02.2021, 13:51
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
обновлено

Президент Владимир Зеленский поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с китайским новым годом. Поздравление на китайском языке опубликовано в Twitter главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сначала Зеленский опубликовал поздравление на украинском, но затем этот твитт стал недоступен.

Позже появилось поздравление на китайском.

"От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом!" – написал президент.

Зеленский отметил, что в этом году стратегическому партнерству Китая и Украины исполняется 10 лет. Президент выразил готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем.

ОБНОВЛЕНО В 14:37. Президент снова опубликовал твитт на украинском.

Читайте также: Мотор Сич. МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский си цзиньпин новый год
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 