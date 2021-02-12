"人民新春愉快". Зеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

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Президент Владимир Зеленский поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с китайским новым годом. Поздравление на китайском языке опубликовано в Twitter главы государства.

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Сначала Зеленский опубликовал поздравление на украинском, но затем этот твитт стал недоступен.

Позже появилось поздравление на китайском.

"От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом!" – написал президент.

Зеленский отметил, что в этом году стратегическому партнерству Китая и Украины исполняется 10 лет. Президент выразил готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем.

ОБНОВЛЕНО В 14:37. Президент снова опубликовал твитт на украинском.

В конце января в интервью американскому Axios Зеленский сказал, что между Китаем и США "вроде как холодная война". Однако в Украине не считают КНР геополитической угрозой №1, отметил президент.

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Марк Сировой

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