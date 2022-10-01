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Зеленский поблагодарил Байдена за $12 млрд на финансирование обороны и поддержку бюджета

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 12:38
Зеленский поблагодарил Байдена за $12 млрд на финансирование обороны и поддержку бюджета - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за выделение Украине финансовой поддержки в размере $12,35 млрд. Об этом президент написал в Twitter.

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"Благодарю президента США за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере $12,35 млрд", – написал Зеленский.

Он напомнил, что накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США.

"Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", – заявил президент.

По словам Зеленского, подписанный Байденом закон предусматривает финансирование оборонных программ, а также предоставление мощной прямой бюджетной поддержки Украине.

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии РФ", – написал глава государства.

  • 28 сентября Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предусматривающий выделение Украине более $12 млрд.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский военная помощь джо байден
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