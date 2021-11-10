Зеленский поблагодарил Порошенко: Он первым доказал, что закон об олигархах работает

Президент Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за доказательство работы закона об олигархах. Об этом Зеленский сказал в видеообращении к украинцам.

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Президент сказал, что закон об олигархах призван положить конец зависимости Украины от "интересов большого бизнеса и большой политики".

"Некоторые говорили, что на самом деле закон – пустышка, фикция и не будет работать. Некоторые – это один известный политик-олигарх. Вопреки всем его словам, я искренне благодарю его!" – заявил Зеленский.

По мнению президента, доказательство того, что закон работает появилось в первый же день после его принятия.

"То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов", – сказал Зеленский, имея в виду продажу Порошенко телеканалов "Прямой" и "5 канал" новому медиахолдингу Вільні медіа.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Закон определяет, что олигарх – это лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни, в частности, оказывает значительное влияние на СМИ.

8 ноября медиахолдинг Вільні медіа приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах 5 канал и Прямой, собственником которых был Порошенко.

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Наталия Медведева

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