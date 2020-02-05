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Зеленский: Подбираем новые кадры в Кабмин

Зеленский: Подбираем новые кадры в Кабмин - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.02.2020, 12:47

По словам президента, правительство успело многое сделать, однако многое и не удалось, а потому его необходимо усиливать

Кабинет министров может пополниться новыми кадрами. Об этом 5 февраля на брифинге заявил журналистам президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются еще новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономически", - сказал он.

По словам президента, сейчас проводятся встречи с разными специалистами, которые проживают как в Украине, так и за рубежом.

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