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Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков на время военного положения

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 22:47
Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков на время военного положения - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабинету министров рассмотреть этот вопрос.

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Петиция была зарегистрирована за несколько дней до Нового года, но набрала необходимое количество голосов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение и стала обстреливать мирные города.

"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне", — ответил Зеленский.

Производство, хранение, перевозка и торговля пиротехническими средствами в Украине не подлежат лицензированию, а вопросы их продажи и использования во время военного положения законодательством не определены. Зеленский поручил Кабинету Министров исправить это.

  • В МВД давно призывали людей воздержаться от запуска фейерверков, пока в Украине идет война.
  • 4 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Одессе "шутники" устроили фейерверк во время воздушной тревоги. Они были задержаны полицией.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский военное положение фейерверк
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