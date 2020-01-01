У Авакова объяснили, почему не пресекают запуски фейерверков

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Правоохранители не могут отреагировать на запуски фейерверков, поскольку они не запрещены Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, а также Кодексом об административных правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - объяснили правоохранители.

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Тем не менее, в МВД призвали воздерживаться от запусков фейерверков и приберечь всю пиротехнику к освобождению Крыма и Донбасса от оккупации.

20 декабря Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ.

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