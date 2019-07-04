В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Погибла женщина, четверо получили травмы различной степени тяжести

Вчера во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина. Об этом сообщает TUT.BY.

Травмы получили четыре человека. "На Комсомольском взорвались две установки или два залпа на старте. У спорткомплекса "Динамо" повылетали стекла", - отметил местный житель Александр.


Еще один очевидец, она находилась в районе Стелы "Минск — город герой", отметила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка.

Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за фейерверком на берегу реки Свислочь, медикам спасти ее не удалось. По словам очевидцев, женщине в шею попал металлический осколок.

На месте работали спасатели, они под разбитыми окнами многоэтажки ставили оранжевые фишки, чтобы под ними не ходили люди, оцепили территорию. Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона минской военной комендатуры.

В распространенном министерством обороны заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

"Пострадали четыре человека. Из них одна женщина получила травму, несовместимую с жизнью", - сообщает минобороны, уточнив, что "заряды этой партии ранее уже применялись для салютов".

6 июня 2019 года в промышленном здании американского аэропорта в городе Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв при упаковке фейерверков, в результате пожара пострадали 12 человек.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: погибшие, взрыв, видео, минск, фейерверки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео
В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео
В США сгорели 7 000 000 литров бурбона: видео
В США сгорели 7 000 000 литров бурбона: видео
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Мнение О пользе/вреде экспатов. Нужное подчеркнуть
Какой бизнес приведет Украину в клуб развитых стран
Мнение Какой бизнес приведет Украину в клуб развитых стран
Топ-покупатели украинской агропродукции в мире: инфографика
Продовольствие Топ-покупатели украинской агропродукции в мире: инфографика
Популярное
фото/видео
В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео
В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео
В США сгорели 7 000 000 литров бурбона: видео
В США сгорели 7 000 000 литров бурбона: видео 03.07.19, 21:11
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео 03.07.19, 17:10
Музыка.Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Летова: видео
Музыка.Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Летова: видео 03.07.19, 16:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 