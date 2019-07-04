В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео

Вчера во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина. Об этом сообщает TUT.BY.

Травмы получили четыре человека. "На Комсомольском взорвались две установки или два залпа на старте. У спорткомплекса "Динамо" повылетали стекла", - отметил местный житель Александр.





Еще один очевидец, она находилась в районе Стелы "Минск — город герой", отметила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка.

Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.



Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за фейерверком на берегу реки Свислочь, медикам спасти ее не удалось. По словам очевидцев, женщине в шею попал металлический осколок.

На месте работали спасатели, они под разбитыми окнами многоэтажки ставили оранжевые фишки, чтобы под ними не ходили люди, оцепили территорию. Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона минской военной комендатуры.

В распространенном министерством обороны заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

"Пострадали четыре человека. Из них одна женщина получила травму, несовместимую с жизнью", - сообщает минобороны, уточнив, что "заряды этой партии ранее уже применялись для салютов".



6 июня 2019 года в промышленном здании американского аэропорта в городе Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв при упаковке фейерверков, в результате пожара пострадали 12 человек.