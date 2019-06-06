В аэропорту США взорвались фейерверки, 12 пострадавших: видео

В промышленном здании американского аэропорта в городе Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв при упаковке фейерверков, в результате пожара пострадали 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Капитан полиции штата Лэнс Бейтман сообщил, что от мощного взрыва произошло возгорание и пострадавшие - сотрудники пожарной службы. Двое потерпевших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

Фейерверки готовили ко Дню независимости США, который состоится 4 июля. Полиция расследует причины взрыва. Предварительно - взрыв был случайным.

5 июля 2018 года на заводе по производству фейерверков в Мексике произошел взрыв, по меньшей мере 19 человек погибли и около 40 пострадали.

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