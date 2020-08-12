Зеленский подписал указ о Дня независимости с учетом коронавируса

Кабмин должен разработать и обеспечить реализацию праздничных мероприятий с учетом требований по предотвращению распространения COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает Офис президента.

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Согласно документу, Кабмин должен разработать и обеспечить реализацию праздничных мероприятий с учетом требований по предотвращению распространения COVID-19.

В частности, 23 августа, в День Государственного флага в стране должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости, 24 августа, предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, в День Независимости будут проведены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Согласно указу, предусмотрены тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.

Также правительство должно организовать церемонии вручения наград людям, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Кабмин должен поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов, утверждение положительного имиджа нашего государства в мире.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

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Наталия Медведева

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