Зеленский поручил предоставить государственный статус праздникам разных религий

Речь идет о Рамазан-Байраме, Курбан-Байраме, Песахе, Рош-ха-Шана, Хануке, Пасхе христиан западного обряда и других

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным праздникам, таких религий как ислам, иудаизм, католицизм. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, речь идет о таких праздниках, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и других. Соответствующий указ № 303/2020 Зеленский подписал 30 июля.

В документе сказано, что это предложение призвано обеспечить конституционные права и свободы граждан, реализацию равных прав и возможностей всех верующих, почитание истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

18 мая Зеленский заявил, что Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Наталия Медведева

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