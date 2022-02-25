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ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 00:09
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства президент Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.

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Мобилизацию президент поручил провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизация будет проведена в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего указа.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств обеспечения будут проведены в объемах, определенных мобилизационными планами.

Генеральному штабу ВСУ президент поручил определить очередность и объемы призыва.

Местные органы власти должны организовать и обеспечить в установленном порядке:

- своевременное оповещение и прибывание граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

- осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставки в воинские части и учреждения военных формирований;

- выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств;

Главам областных государственных администраций поручено обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

Также президент издал указ о введении в действие решения СНБО "О введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины".

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война мобилизация
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