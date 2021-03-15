UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал указ о "дистанционных посольствах" Украины

15.03.2021, 21:41
Зеленский подписал указ о
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Украине появилась возможность создания посольств зарубежных стран с резиденцией в Киеве. Такая возможность предусмотрена в указе президента Владимира Зеленского, текст которого размещен на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, в пункте 10 говорится, что посол с резиденцией в Киеве является высшим официальным представителем страны в государстве аккредитации, в которой не создано заграничное дипломатическое учреждение Украины.

Он осуществляет общее руководство и координацию деятельности украинцев, которые находятся в этом государстве для выполнения должностных или служебных обязанностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что нововведения позволят оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков.

"Посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", – сказал министр.

Кулеба отметил, что такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматов дипломатического присутствия.

Читайте также: МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский посольство МИД дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 