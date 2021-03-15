Зеленский подписал указ о "дистанционных посольствах" Украины

В Украине появилась возможность создания посольств зарубежных стран с резиденцией в Киеве. Такая возможность предусмотрена в указе президента Владимира Зеленского, текст которого размещен на сайте главы государства.

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В частности, в пункте 10 говорится, что посол с резиденцией в Киеве является высшим официальным представителем страны в государстве аккредитации, в которой не создано заграничное дипломатическое учреждение Украины.

Он осуществляет общее руководство и координацию деятельности украинцев, которые находятся в этом государстве для выполнения должностных или служебных обязанностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что нововведения позволят оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков.

"Посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", – сказал министр.

Кулеба отметил, что такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматов дипломатического присутствия.

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Наталия Медведева

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