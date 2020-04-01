Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 540-IX об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно сообщению ОП, закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

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Закон позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом также предусмотрена выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.

Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы - работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически, сообщают в ОП.

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Также закон запрещает повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. Потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 000 до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн до 7 млн грн.

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.



