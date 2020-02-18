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Зеленский подписал закон о питании детей переселенцев

Зеленский подписал закон о питании детей переселенцев - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
18.02.2020, 12:21

Президент подписал закон сегодня, 18 февраля

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон, которым предусматривается обеспечение в садиках и школах бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает портал Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 0930 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Законом предусматривается обеспечение детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа переселенцев, обеспечение бесплатным питанием детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

  • В Украине по состоянию на 5 августа 2019 года было зафиксировано почти 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.
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Владимир Зеленский закон переселенцы питание
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