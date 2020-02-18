Зеленский подписал закон о питании детей переселенцев

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон, которым предусматривается обеспечение в садиках и школах бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает портал Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 0930 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Законом предусматривается обеспечение детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа переселенцев, обеспечение бесплатным питанием детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.