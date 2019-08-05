В Минсоцполитики назвали число переселенцев

В результате военной агрессии РФ в Донбассе многие остались без крыши над головой (фото - ЕРА)

В Украине по состоянию на 5 августа 2019 года зафиксировано почти 1,4 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взяты на учет 1 млн 397 тыс 304 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечается в сообщении.

30 июля сообщалось, что согласно исследованию Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами 34% переселенцев не собираются возвращаться домой, в Донбасс, даже после окончания войны.

15 апреля были зарегистрированы около 1 млн 600 тыс внутренне перемещенных лиц, 239 тыс 737 из них - дети.

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